Dawid Szóstak
© Facebook

Polen

Rechtsextremer Politiker liebt jetzt ein Trans-Model

03.09.25, 12:52
Teilen

Der Politiker tritt deshalb auch aus der Partei aus. 

Ungewöhnliche Beziehung in Polen: Der Rechtsaußen-Politiker Dawid Szóstak (31) hat sich ausgerechnet in Michalina Manios (39), ein bekanntes Model und frühere Kandidatin bei „Top Model“, verliebt. Das Pikante: Szóstak war jahrelang in einer Partei aktiv, die LGBT-Rechte offen ablehnt. Nun aber spricht er selbst von „großer Liebe“.

Liebe statt Ideologie

Kennengelernt haben sich die beiden ganz unspektakulär über Social Media. Doch schnell entwickelte sich mehr. „Michasia ist zu 100 Prozent Frau“, betont Szóstak und zitiert sogar Heilige: „Am Ende des Lebens werden wir nur nach der Liebe beurteilt.“

Für die Beziehung hat er sogar die Politik hinter sich gelassen und die rechtsextreme Partei „Nationale Bewegung“ verlassen.Michalina wurde als intersexuelles Kind geboren und fühlte sich lange „wie in einem Gefängnis“. Heute ist sie Model, Psychologin und angehende Sexualtherapeutin. Sie spricht offen über ihre Vergangenheit – und lebt endlich so, wie sie sich immer gefühlt hat: als Frau.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

