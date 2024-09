Die Präsidentschaftswahl in den USA für 2024 steht bevor und wird zunehmend ungewöhnlich. Ein beeindruckendes und zugleich umstrittenes Kunstwerk in der Nähe von Las Vegas hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Eine 13 Meter hohe nackte Statue des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wurde an einer Autobahn aufgestellt und sorgt für rege Diskussionen.

Ein monumentales Kunstwerk

Unweit von Las Vegas (USA) wurde eine gigantische Statue aufgestellt, die den früheren Präsidenten Donald Trump in einem unkonventionellen Licht zeigt – nämlich völlig nackt. Die monumentale Skulptur aus Schaumstoff, die von einer Stahlkonstruktion gestützt wird, überragt die Interstate 15, eine wichtige Autobahn, die in Richtung Utah führt.

Die beeindruckende Höhe der Statue beträgt rund 13 Meter, was die Skulptur unübersehbar macht. Sie trägt den provokanten Namen "Crooked and Obscene" (deutsch: "Krumm und Obszön") und soll sowohl die umstrittene Persönlichkeit Trumps als auch die Wirkung des Kunstwerks reflektieren.

© Screenshot: TikTok/_vegas_ready_

Die Statue ist 13 Meter hoch.

Mit einem Gewicht von etwa 2.720 Kilogramm ist die Statue nicht nur groß, sondern auch massiv. Interessanterweise handelt es sich um eine Marionette – die riesigen Arme der Skulptur sind beweglich und können gesteuert werden. Ob andere Körperteile ebenfalls beweglich sind, bleibt jedoch unklar. Das Kunstwerk wurde am Freitagabend errichtet, und bisher gibt es keine Information darüber, wann es wieder abgebaut werden könnte.

Laut Aussagen von Personen, die direkt in das Projekt involviert sind, soll die Statue Diskussionen über die bevorstehende Wahl in den USA anregen. Das Team hinter der Statue hat jedoch signalisiert, dass sie eventuell bis Anfang November stehen bleiben könnte, sofern kein öffentlicher Widerstand dagegen aufkommt. Die kontroverse Darstellung hat bereits viele Diskussionen ausgelöst, und es bleibt abzuwarten, wie lange das Kunstwerk tatsächlich an Ort und Stelle bleiben wird.

Erinnerungen an 2016

Dies ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump in einer nackten Darstellung öffentlich gezeigt wird. Bereits im Jahr 2016, während seiner ersten Kandidatur für das Präsidentenamt, tauchten in mehreren Städten der USA nackte Statuen von ihm auf.

© getty ×

So sahen die Statuen damals aus.

Diese Skulpturen zeigten Trump in einer ähnlich provokanten Pose, allerdings mit einer auffälligen Haarbüschel-Darstellung an einem besonderen Ort. Eine dieser Statuen wurde sogar von Zak Bagans, dem Besitzer des Haunted Museum in Las Vegas, für rund 28.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 26.000 Euro) erworben.

Wohin geht der Trump-Riese?

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass diese neue, monumentale Trump-Statue ebenfalls den Weg in ein Museum finden wird, bleibt offen, wer letztlich über das Schicksal dieses gewaltigen Kunstwerks entscheiden wird. Möglicherweise wird es nach der Wahl ein weiteres Kapitel in der Geschichte dieser ungewöhnlichen Skulptur geben.