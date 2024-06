Russland-Kriegsverbrechen: 3-Tonnen-Bombe auf ukrainisches Krankenhaus

Bei der Bombe, in der Ukraine auf ein Krankenhaus geworfen wurde, handelt sich um eine sogenannte FAB-3000, eine Hochleistungs-Freifallbombe mit einem Gewicht von 3000 Kilo. Sie ist damit eine der schwersten konventionellen Bomben, die derzeit im Einsatz sind.

Der russische Propaganda-Account „Fighterbomber“ gab dies kürzlich bekannt. „Heute gab es in der Siedlung Lypzi im Gebiet Charkiw einen Einsatz von FAB-3000 M-54 mit UMPK. Als erstes Kampfziel wurde ein 3-stöckiges Haus gewählt, das von der ukrainischen Armee als temporärer Stationierungsort gewählt wurde.“

The first recorded use of the FAB 3000 (3 ton) GPS Planing air dropped bomb by Russian forces in Kharkov Ukraine.



The massive, unsurvivable destructive power of the 3 tons of explosive compleltey vaporises three buildings.



