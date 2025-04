Russland relativiert Angaben über Lage in Kursk

Russland relativiert seine eigenen Angaben über die militärische Lage in der umkämpften Region Kursk.

Der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge dauern dort die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen an. Es gebe "verstreute Überreste", die bald vernichtet würden, teilte ein Militärkommandant der Agentur zufolge dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit.

Am Samstag hingegen hatte Generalstabschef Waleri Gerassimow Putin mitgeteilt, die ukrainischen Streitkräfte seien aus dem letzten Teil der Region Kursk vertrieben worden. Diese Darstellung war später vom ukrainischen Generalstab dementiert worden. Er hatte zudem erklärt, ukrainische Truppen seien auch unverändert in der russischen Region Belgorod im Einsatz. Eine Kontrolle über russische Gebiete gilt in der Ukraine als Faustpfand gegenüber Russland, das große Teile der Ukraine besetzt hält, darunter Regionen im Osten des Landes und die Halbinsel Krim.