Russland stationiert Hyperschall-Atomrakete

Präsident Putin bezeichnete das neue System als "praktisch unbesiegbar"

Russland hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit dem Hyperschall-Gleitflugkörper Avangard eine weitere strategische Nuklearrakete in Dienst gestellt. Die Avangard, die in einer Anlage in der südwestrussischen Provinz Orenburg installiert ist, kann von einer ballistischen Interkontinentalrakete getragen werden und bis zu 27-fache Schallgeschwindigkeit (rund 34.000 Kilometer pro Stunde) erreichen.

Nur schwer abfangbar

Solche Raketen können von Abwehrsystemen nur schwer abgefangen werden. Russland betrachtet sie als Schlüssel zur Aufrechterhaltung des nuklearen Status quo mit den USA. Russland hat seine erste mit Avangard ausgerüstete Rakete 2019 in derselben Anlage in Orenburg stationiert.