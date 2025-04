Schlechtes Wetter: Satellit von Amazon hebt nicht ab

Der Start der ersten Internet-Satelliten von Amazon, die Elon Musks Starlink-System Konkurrenz machen sollen, ist wegen schlechten Wetters verschoben worden.

Ein neuer Termin für den Start der Trägerrakete, die von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben und 27 Satelliten ins All bringen sollte, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Internetversorgung aus dem Weltraum

Amazons System zur Internetversorgung aus dem Weltraum mit dem Namen Project Kuiper soll in den kommenden Jahren auf rund 3.200 Satelliten ausgebaut werden. Dafür wird entsprechender Platz an Bord von Trägerraketen benötigt. Die Kapazitäten bei Dutzenden Starts hat sich der weltgrößte Onlinehändler bereits gesichert. Die ersten Satelliten fliegen mit einer Atlas-V-Rakete von United Launch Alliance (ULA). Gemäß der Betriebslizenz müssen bis Mitte kommenden Jahres 1.600 Kuiper-Satelliten im All sein. Im Herbst 2023 hatte Amazon mit zwei Testsatelliten die Funktionsfähigkeit des Systems getestet.

Verbraucher und militärische Zwecke

Tech-Milliardär Elon Musk ist mit den Starlink-Satelliten seiner Raumfahrtfirma SpaceX ein Vorreiter bei schnellem Internet aus dem All. Solche Dienste sind nicht nur für Verbraucher und militärische Zwecke interessant, sondern zum Beispiel auch für Airlines - und für Telekommunikationsfirmen, die in entlegenen oder dünn besiedelten Gebieten keine teure Infrastruktur aufbauen wollen.