Schnellstraße in China eingestürzt - 19 Tote

Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, wurden nach dem Einsturz am frühen Mittwochmorgen zudem 30 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. In der Region gibt es seit Tagen teils heftige Regenfälle.

Auf Bildern in sozialen Medien war eine Autobahn zu sehen, die an einem Hang entlangführte. Eine Fahrbahn war teilweise eingestürzt und weggerissen. Außerdem waren zerstörte Autos zu sehen, die offenbar von der Fahrbahn den Hang hinuntergestürzt waren.

At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province of…