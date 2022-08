Schock-Moment: Flugzeug verliert Teile des Triebwerks

USA. Bei einem Flug in den USA spielten sich dramatische Szenen ab: Bei einer Landung verlor ein Flugzeug Teile der Triebwerks-Abdeckung. Kurz nach dem Start der Boeing 737 von Alaska Airlines von Seattle nach San Diego am Montag bemerkten die Piloten ungewöhnliche Vibrationen auf der linken Seite des Flugzeuges. Die Cockpit-Crew beschloss den Steigflug bei etwa 3.800 Metern aus Sicherheitsgründen abzubrechen und umzukehren. Nach 27 Minuten landeten sie wieder in Seattle – dann kam es zu den schockierenden Szenen. Als das Flugzeug aufsetzt, bricht die Turbine fast auseinander. Die Abdeckung fliegt beinahe komplett ab.

Schockierte Passagiere machen Aufnahmen des Vorfalls:

Lmao, no one gonna talk about this or is Twitter's algorithm giving me the runaround?



Alaska Airlines 588 had some sort of uh...loss of cowling on its number 1 engine, landed safely in SEA



Glad to see everyone's ok! pic.twitter.com/WXuwNf3w3K