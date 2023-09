Eine neue Studie zu E-Zigaretten sorgt für großen Wirbel.

Diese Studie sorgt international für Aufsehen: Neue Forschungen an männlichen Ratten haben gezeigt, dass das Dampfen die Größe der Hoden verkleinern kann, wodurch das sexuelle Verlangen beeinträchtigt wird und die Spermienzahl verringert wird.

Türkische Wissenschaftler untersuchten die Hodengröße der Ratten vor und nach der Exposition gegenüber Zigarettenrauch und E-Zigaretten-Dampf und identifizierten dabei auch Stressbiomarker im Blut und in den Genitalien. Dennoch bestätigten die Forscher, dass der Einfluss von herkömmlichem Zigarettenrauch, wie frühere Studien nahelegen, sogar noch schädlicher für das männliche Organ ist.

"Es sollte berücksichtigt werden, dass, obwohl die [E-Zigaretten]-Flüssigkeit in Studien zur Raucherentwöhnung als harmlos eingeführt wurde, sie oxidativen Stress erhöhen und morphologische Veränderungen im Hoden verursachen könnte", schrieben die Forscher in ihrem Bericht, der in diesem Monat in der spanischsprachigen Zeitschrift Revista Internacional de Andrología veröffentlicht wurde.

2020 stellten dänische Forscher ebenfalls fest, dass Männer, die täglich E-Zigaretten benutzten, eine signifikant geringere Gesamtspermienzahl hatten als Nicht-Dampfer. Die Autoren der aktuellen Studie betonen jedoch, dass mehr Daten von Menschen benötigt werden, um diese Ergebnisse zu stützen – da E-Zigaretten als effektive Methode zur Raucherentwöhnung angepriesen werden.

"Um eine sichere Option in Studien zur Raucherentwöhnung zu sein, müssen ihre Auswirkungen auf Menschen geklärt werden", schlussfolgerten sie.