Der Großteil der Vorfälle entfiel auf die Kategorie verletzendes Verhalten.

Deutschlandweit sind nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) im vergangenen Jahr 1.909 antisemitische Vorfälle erfasst worden. Im Jahr davor waren es noch 1.252 gewesen. Allerdings hat der Bundesverband diesmal 472 Vorfälle aus Bundesländern einbezogen, in denen es keine Rias-Meldestellen gibt und die zuvor nicht berücksichtigt worden waren. Das geht aus dem am Montag in Berlin vorgestellten Jahresbericht hervorgeht.

Der Großteil der Vorfälle (1.449) entfiel 2020 auf die Kategorie verletzendes Verhalten. Dazu zählen unter anderem antisemitische Beschimpfungen. Hier gab es Rias zufolge eine Zunahme. Die Zahl der bekannt gewordenen gewaltsamen Angriffe auf Juden ging dagegen von 109 auf 96 zurück, die der Bedrohungen von 58 auf 39.

Viele Motive

"Bei mehr als der Hälfte (52 Prozent) der Vorfälle konnte kein politisch-weltanschaulicher Hintergrund zugeordnet werden", sagte Rias-Bundesvorstandsmitglied Benjamin Steinitz. Mit rund einem Viertel aller Vorfälle (479) entfielen die meisten aber auf das rechtsextreme, rechtspopulistische Spektrum, gefolgt von jenen mit verschwörungsideologischem Hintergrund.

Mehr als ein Viertel aller dokumentierten Fälle (489) hatte den Daten zufolge einen direkten Bezug zur Corona-Pandemie. Dabei ging es um antisemitische Inhalte, die auf Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen zum Beispiel in Reden oder auf Schildern und Plakaten verbreitet wurden.