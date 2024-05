Scholz bei Macron: "Privates Abendessen mit den Frauen"

Zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz verstärken sich die Kontakte.

Berlin/Paris. Die beiden wollen Donnerstagabend in Paris zu einem privaten Abendessen mit ihren Frauen zusammenkommen, hieß es von mehreren mit den Planungen vertrauten Personen. Scholz halte sich mehrere Tage zu einem privaten Besuch in Paris auf. Weder die deutsche Bundesregierung noch das französische Präsidialamt wollten dies auf Anfrage offiziell bestätigen.

Macron kommt auch nach Deutschland

Zugleich gab der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag bekannt, dass er Macron zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland eingeladen habe. Am 26. Mai wird Macron mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue begrüßt. Dann nehmen beide Präsidenten an einem Demokratiefest aus Anlass des 75. Geburtstag des Grundgesetzes und 35 Jahre friedliche Revolution in Ostdeutschland teil. "Mit der Einladung an Präsident Macron als einzigen ausländischen Staatsgast zum Gründungsjubiläum der Bundesrepublik möchte der Bundespräsident den einzigartigen Stellenwert der deutsch-französischen Freundschaft hervorheben", teilte das Präsidialamt mit. An Tag zwei und drei folgen Besuche Macrons in Dresden und Münster, wo der französische Präsident auch den Friedenspreis der Stadt erhalten wird.

Weiter deutsch-französischer Gipfel