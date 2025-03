Scholz weist Gebietsansprüche der USA auf Kanada deutlich zurück

Deutscher Bundeskanzler: "Kein Bundesstaat von irgendwem"

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hat Gebietsansprüche der USA auf Kanada deutlich zurückgewiesen: "Kanada ist kein Bundesstaat von irgendwem. Kanada ist eine stolze, unabhängige Nation", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei der Eröffnung der Hannover-Messe, dessen Partnerland Kanada in diesem Jahr ist. "We stand by your side", fügte er auf Englisch hinzu. Kanada habe Freunde überall auf der Welt – und ganz besonders viele in Deutschland und Europa.

Scholz wies darauf hin, dass es sehr ungewöhnlich sei, dass man unter Nachbarn, Alliierten und G7-Partnern betonen müsse, dass man unabhängig sein wolle. Ministerpräsident Mark Carney sei noch vor seinem Amtsantritt gezwungen gewesen zu versichern, dass Kanada "niemals, in welcher Form auch immer, ein Teil der USA sein" sein werde. "Es sind Sätze, die auch uns hier in Europa bewegen", fügte der Kanzler hinzu.

Auch Forschungsminister Cem Özdemir (Grüne) kritisierte die wiederholten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, dass Kanada der 51. Bundesstaat der USA werden sollte. "Kanada ist ein unabhängiges Land, wo die Menschen in Kanada entscheiden, was mit ihrer Zukunft passiert, aber niemand sonst, bitte schön."