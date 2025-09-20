Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Schottland: Werden in 10 Jahren wieder Teil der EU sein
© gettyimages

Eigener Staat

Schottland: Werden in 10 Jahren wieder Teil der EU sein

20.09.25, 10:28
Teilen

Referendum über Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich "wird kommen" 

Innerhalb der nächsten zehn Jahre dürfte Schottland nach Ansicht des Ministers für Außenbeziehungen, Angus Robertson, wieder ein Teil der EU werden. "Ich halte es für durchaus realistisch, dass innerhalb eines Jahrzehnts sowohl Schottland als auch ein vereinigtes Irland Teil der Europäischen Union sein werden", sagte der schottische Minister in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Eine Hürde seien die britischen Politiker, die Schottland nicht verlieren wollten. "Sie werden jede Menge Gründe finden, um zu sagen: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt", sagte Robertson, der früher als Radiojournalist in Österreich arbeitete.

Referendum "wird kommen"

Dass die Politiker in London sehr mit sich selbst beschäftigt seien, solle Schottland nicht aufhalten. "Wir drängen auf ein Referendum, damit wir eine Entscheidung treffen können, damit wir wieder der Europäischen Union beitreten können", sagte der Politiker von der Schottischen Nationalpartei (SNP), der in der Regionalregierung in Edinburgh für das Thema Unabhängigkeit zuständig ist. An dem Referendum werde bereits gearbeitet. "Es wird kommen." Die britische Regierung müsste einem schottischen Unabhängigkeitsreferendum jedoch zustimmen.

Beim ersten Volksentscheid vor elf Jahren sprachen sich 55 Prozent der Wähler gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich aus. 45 Prozent stimmten dafür. Seitdem ist die Zustimmung nicht weniger geworden, wie verschiedene regelmäßige Umfragen zeigen. Für Robertson kann ein zweites Referendum beginnen: "Wir wollen, dass es so schnell wie möglich stattfindet."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden