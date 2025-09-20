Schottland: Werden in 10 Jahren wieder Teil der EU sein

Referendum über Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich "wird kommen"

Innerhalb der nächsten zehn Jahre dürfte Schottland nach Ansicht des Ministers für Außenbeziehungen, Angus Robertson, wieder ein Teil der EU werden. "Ich halte es für durchaus realistisch, dass innerhalb eines Jahrzehnts sowohl Schottland als auch ein vereinigtes Irland Teil der Europäischen Union sein werden", sagte der schottische Minister in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Eine Hürde seien die britischen Politiker, die Schottland nicht verlieren wollten. "Sie werden jede Menge Gründe finden, um zu sagen: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt", sagte Robertson, der früher als Radiojournalist in Österreich arbeitete.

Referendum "wird kommen"

Dass die Politiker in London sehr mit sich selbst beschäftigt seien, solle Schottland nicht aufhalten. "Wir drängen auf ein Referendum, damit wir eine Entscheidung treffen können, damit wir wieder der Europäischen Union beitreten können", sagte der Politiker von der Schottischen Nationalpartei (SNP), der in der Regionalregierung in Edinburgh für das Thema Unabhängigkeit zuständig ist. An dem Referendum werde bereits gearbeitet. "Es wird kommen." Die britische Regierung müsste einem schottischen Unabhängigkeitsreferendum jedoch zustimmen.

Beim ersten Volksentscheid vor elf Jahren sprachen sich 55 Prozent der Wähler gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich aus. 45 Prozent stimmten dafür. Seitdem ist die Zustimmung nicht weniger geworden, wie verschiedene regelmäßige Umfragen zeigen. Für Robertson kann ein zweites Referendum beginnen: "Wir wollen, dass es so schnell wie möglich stattfindet."