Schüsse an US-Uni: Mehrere Opfer

Im US-Bundesstaat Iowa ist es offenbar am frühen Sonntagmorgen zu einem Schusswaffenvorfall gekommen.

Die Polizei untersuche Berichte über Schüsse an der University of Iowa, teilte die in der Stadt Iowa City im Mittleren Westen der USA gelegene Hochschule mit. Demnach gibt es "bestätigte Opfer". Die Universität hatte kurz nach 2.00 Uhr (Ortszeit, 9.00 Uhr MESZ) eine Warnmeldung auf ihrer Website veröffentlicht.

Darin hieß es: "Rettungskräfte sind vor Ort. Es gibt bestätigte Opfer. Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin." Nähere Angaben zu den Opfern machte die Hochschule zunächst nicht.

Universität bestätigte Vorfall

Die Universität teilte mit, dass "Schüsse" in einem für sein Nachtleben bekannten Viertel gemeldet worden seien. In einer weiteren Mitteilung auf der Webseite der Universität hieß es, die Polizei der Stadt Iowa City untersuche den Vorfall. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, "wachsam zu bleiben".

Die USA werden immer wieder von Schusswaffenangriffen erschüttert. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner, die Waffengesetze sind lax.