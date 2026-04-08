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Hormuz
© Getty

Laut Iran-Agentur

Angriffe von Israel: Straße von Hormus wieder gesperrt

Von
08.04.26, 16:56
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Die Waffenruhe im Nahen Osten dürfte Berichten zufolge nicht lange gehalten haben. Laut einer iranischen Nachrichtenagentur ist die Straße von Hormus wieder geschlossen.

Der Iran hält nach dem Deal mit US-Präsident Donald Trump und der vereinbarten Waffenruhe an einer Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus fest. Der staatliche Sender Irib verwies auf X auf eine Erklärung von Außenminister Abbas Araqchi. Demnach unterliegt der Schiffsverkehr nach wie vor "technischen Beschränkungen und der Abstimmung mit den iranischen Streitkräften". Unterdessen passierte am Mittwoch das erste Schiff seit dem Beginn der Feuerpause die Seestraße.

Doch am Nachmittag dann der erste Schock. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, dass die Stra0e von Hormus nach Angriffen Israels auf den Libanon wieder geschlossen wurde. 

Bedingung für Waffenruhe

US-Präsident Trump hatte zuvor erklärt, Bedingung für die "beidseitige Waffenruhe" sei die "vollständige, unverzügliche und sichere" Öffnung der Straße von Hormuz. Iran kündigte an, den Schiffsverkehr unter Einschränkungen zu ermöglichen. Nach Angaben des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic nimmt der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz wieder Fahrt auf. Es seien erste Anzeichen dafür zu beobachten.

Die Straße von Hormuz könnte einem hochrangigen iranischen Regierungsvertreter zufolge am Donnerstag oder Freitag freigegeben werden. Voraussetzung sei, dass eine Einigung auf ein Rahmenabkommen erzielt werde, sagte der an den Gesprächen beteiligte Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Öffnung würde dann begrenzt und unter iranischer Kontrolle erfolgen. "Für alle Schiffe wird eine Abstimmung mit dem iranischen Militär zwingend erforderlich sein", hieß es weiter.

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