Tragödie: Auto erfasst Kinder (12) auf Schulweg

Schweres Unglück in Nordrhein-Westfalen: In Dinslaken wurden am Morgen drei Kinder auf Fahrrädern von einem Auto erfasst. Zwei zwölfjährige Kinder kämpften zunächst um ihr Leben. Inzwischen steht fest: Beide starben an ihren schweren Verletzungen.

Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen in einem Wohngebiet nahe einer Schule. Die Kinder waren ersten Erkenntnissen zufolge mit ihren Fahrrädern unterwegs, vermutlich auf dem Weg zum Unterricht.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine 47-jährige Autofahrerin plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen und geriet von der Straße ab.

Wagen erfasst Kinder und kracht in Autos

Wie die „Bild“ unter Berufung auf die Ermittler berichtet, soll die Autofahrerin zunächst mit drei Kindern auf Fahrrädern zusammengestoßen sein und anschließend in mehrere geparkte Autos gekracht sein. „Die Frau kollidierte mit drei entgegenkommenden fahrradfahrenden Kindern und anschließend mit drei geparkten Pkw“, heißt es dazu von den Ermittlern. Zwei der zwölfjährigen Opfer wurden lebensgefährlich verletzt und in Kliniken gebracht. Nun wurde bekannt, dass beide Kinder ihren schweren Verletzungen erlagen. Ein drittes Kind kam mit leichteren Verletzungen davon.

Autofahrerin schwer verletzt

Auch die 47-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnten Ermittler zunächst keine Angaben machen. Spezialisierte Unfallermittler sicherten noch am Vormittag Spuren am Unglücksort, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren.

Mehrere Menschen beobachteten den Vorfall in dem belebten Viertel nahe der Schule. Für Augenzeugen wurden Betreuer und Notfallseelsorger eingesetzt. An der Unfallstelle lagen laut Berichten Trümmerteile, ein Fahrrad sowie persönliche Gegenstände der Kinder verstreut.