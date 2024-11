Schwedische Ministerin leidet an Bananen-Phobie

Politiker sind hart im Nehmen, doch eine ungewöhnliche Sache bringt die schwedische Gleichstellungsministerin Paulina Brandberg (41) völlig aus der Fassung: Bananen.

Top-Politiker sind es gewohnt, im Rampenlicht zu stehen, teils scharfe Kritik oder gar Drohungen aus dem Internet zu erhalten. Doch sie sind auch nur Menschen mit Ängsten und Gefühlen. Dennoch kommt es selten vor, dass sie öffentlich Schwächen zeigen. Umso beachtlichter ist ein Angst-Outing uas Schweden. Nach einem Bericht der Zeitung "Expressen" soll Ministerin Paulina Brandberg Angst vor Bananen haben, das hat sie sogar bestätigt.

Die ungewöhnliche Phobie stellt ihr Sicherheitsteam vor ungewohnte Aufgaben. So muss im Vorfeld von Terminen jeder Raum, in dem sich die Politikerin aufhalten könnte, stets abgesichert werden und notfalls "bananenfrei" gemacht werden. „Es darf keine Spur von Bananen geben“, erklärte ein Teammitglied dem schwedischen Parlamentspräsidenten vor einem Treffen. Die Antwort des Stabs: "Danke, es wird wahrscheinlich einen Kuchen zum Kaffee geben und wir werden sicherstellen, dass er keine Bananen enthält."

Für den Termin wurden sogar extra die Obstkörbe in den angrenzenden Bereichen weggeräumt. Die Bananen-Phobie von Brandberg geht sogar so weit, dass sie deshalb professionelle Hilfe in Anspruch nimmt.

Eine seltene Ausnahme machte Anfang der 2000er-Jahre die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Nachdem sie bei einem Ausflug von einem Hund attackiert wurde, gestand sie, dass die treuen Vierbeiner ihr Angst einjagen.

Russen-Machthaber sich 2007 dieses Wissen zunutze und ließ seine Labrador-Hündin Koni vor Merkel bei einem Staatsbesuch in Sotschi Platz nehmen, was als klarer Einschüchterungsversuch von Polit-Experten interpretiert wurde. Er soll im Vorfeld des Termins damals sogar gebeten worden sein, dass dieser Hund nicht dabei sein soll, erklärte Merkels damaliger Berater Christoph Heusgen im ZDF.

Angesichts dieser Tricks von skrupellosen Politikern ist das Bananen-Outing Brandbergs noch mutiger.