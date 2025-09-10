Alles zu oe24VIP
Ukraine

Selenskyj wirft Westen Untätigkeit gegenüber Moskau vor

10.09.25, 23:47
Nach Eindringen von Drohnen über Polen

Nach dem Eindringen mehrerer russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj westlichen Ländern und der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit angesichts des Verhaltens Russlands vorgeworfen. In seiner allabendlichen Videoansprache sagte Selenskyj am Mittwoch: "Die Russen testen die Grenzen des Möglichen aus. Sie testen die Reaktion. Sie beobachten, wie die Streitkräfte der NATO-Staaten reagieren."

"Es gab mehr als genug Erklärungen, aber bisher mangelt es an Taten", erklärte Selenskyj zudem. Polen hatte in der Nacht zum Mittwoch insgesamt 19 Verletzungen seines Luftraums festgestellt. Ministerpräsident Donald Tusk sagte, das EU- und NATO-Land habe daraufhin mindestens drei russische Drohnen abgeschossen.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte angesichts des Vorfalls vor einer Ausweitung des Konflikts. "Der Vorfall unterstreicht erneut die regionalen Auswirkungen und die reale Gefahr einer Ausweitung dieses verheerenden Konflikts", erklärte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric.

