Sensationelle Aufnahmen des Weltraumteleskops Euclid

Euclid, ein Weltraumteleskop der ESA, erforscht den Einfluss von Dunkler Materie und Dunkler Energie auf das sichtbare Universum.

Euclid untersucht das dunkle Universum und hat eine schwierige Mission: Er soll herausfinden, wie dunkle Materie und Energie das Universum geformt haben. 95% unseres Kosmos scheint aus diesen geheimnisvollen "dunklen" Dingen zu bestehen. Wir verstehen nicht, was sie sind, weil wir nur sehr subtile Veränderungen am Aussehen und an der Bewegung von sichtbaren Dingen beobachten können.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA Passenderweise trägt eine der ersten von Euclid beobachteten Galaxien den Spitznamen "Versteckte Galaxie". Diese Galaxie, bekannt als IC 342 oder Caldwell 5, ist schwer zu beobachten, da sie sich hinter der belebten Scheibe unserer Milchstraße befindet und unser Blick durch Staub, Gas und Sterne behindert wird.

Um den "dunklen" Einfluss auf das sichtbare Universum aufzudecken, wird Euclid in den nächsten sechs Jahren die Formen, Entfernungen und Bewegungen von Milliarden von Galaxien in einem Umkreis von 10 Milliarden Lichtjahren beobachten. Auf diese Weise entsteht die größte kosmische 3D-Karte, die jemals erstellt wurde.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA Dieses Foto von Euclid ist eine wichtige Entdeckung in der Astronomie. Es zeigt 1000 Galaxien des Perseus-Clusters und über 100.000 weitere Galaxien im Hintergrund, von denen jede viele Sterne hat.

Was Euclids Ansicht des Kosmos so besonders macht, ist seine Fähigkeit, in einer einzigen Sitzung ein sehr klares Bild des sichtbaren und infraroten Teils eines großen Teils des Himmels zu erstellen.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA Euclid präsentiert uns ein imposantes Panorama und Detailbild des Pferdekopfnebels, auch bekannt als Barnard 33 und Teil des Sternbilds Orion. Es ist das einzige Teleskop, das in der Lage ist, mit nur einer Beobachtung ein so scharfes und weites Bild des Pferdekopfnebels zu erzeugen.

Die heutigen Veröffentlichungen verdeutlichen diese besondere Fähigkeit: Von hellen Sternen bis hin zu schwachen Galaxien zeigen die Beobachtungen die Gesamtheit dieser Himmelsobjekte und bleiben dabei äußerst scharf, auch beim Heranzoomen auf weit entfernte Galaxien.