Sensations-Gerücht um Hillary Clinton

Die ehemalige First Lady könnte Joe Biden ersetzen.

Der Druck auf US-Präsident Joe Biden, sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückzuziehen, ist in den vergangenen Tagen immer größer geworden. Die Bedenken wegen seines Alters und wegen Zweifeln an seiner mentalen Fitness sind immens, auch bei seinen engsten Vertrauten. Medienberichten zufolge denkt der Demokrat über einen Rückzug nach.

Bidens Vizepräsidentin, Kamala Harris, gilt als natürliche Nachfolge Bidens. Mittlerweile deutet einiges darauf hin, dass Biden im Falle seines Rückzugs Harris als Präsidentschaftskandidatin für die Wahl im November vorschlagen könnte. Dabei galt die 59-Jährige in ihrem Amt lange als blass und hatte mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Angesichts von Bidens Hängepartie gewann sie zuletzt aber an Zuspruch.

Kehrt Hillary zurück?

Aber auch andere Namen kursieren in den amerikanischen Medien – darunter auch Hillary Clinton. Die ehemalige First Lady und Präsidentschaftskandidatin könnte mit 76 Jahren noch einmal in die Politik zurückkehren. Auslöser des Gerüchts ist ein Kommentar im Washingtoner Politik-Portal „The Hill“ mit dem Titel: „Bereit für Runde zwei: Warum wir Hillary mehr denn je brauchen“

Clinton sei „nicht nur eine gute Kandidatin, sondern eine der am besten qualifizierten Personen, die jemals für das Amt kandidiert haben“. Die 46-Jährige sei eine „fertige Ersatzkandidatin“, die im ganzen Land bekannt ist und über viel Erfahrung verfüge.

Hillary ist allerdings nicht unumstritten und in Teilen der Öffentlichkeit äußerst unbeliebt. 2016 verlor sie die Präsidentschaftswahl völlig überraschend gegen Donald Trump. In der Öffentlichkeit stand Clinton zuletzt weiterhin hinter Joe Biden.