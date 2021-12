Serbe tötete Frau, zwei Töchter und sich selbst

Mann war erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden.

Ein Familienvater hat in Serbien seine Ehefrau, die beiden Töchter im Alter von 15 und 19 Jahren und am Ende sich selbst getötet. Die Bluttat ereignete sich am Mittwoch im Haus der Familie in der nördlichen Grenzstadt Sombor. Der Täter setzte es mit einem Sprengkörper in Brand, bevor er sich an einem Balken erhängte.

Durfte das Haus der Familie nicht betreten

Den Medienberichten zufolge war der Mann erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hatte dort eine Freiheitsstrafe wegen häuslicher Gewalt abgesessen. Seine Freilassung war mit der Auflage verbunden gewesen, das Haus der Familie nicht zu betreten