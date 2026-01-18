Viermal so groß wie New York City: Milliardär kauft Mega-Ranch

Nach langem Rätseln wurde nun der Käufer einer gigantischen Ranch in Wyoming bekannt gegeben. Das Gelände soll dabei viermal so groß wie New York City sein.

Das Unternehmen Swan Land Company beschrieb vor etwa drei Monaten die 79,5 Millionen-Dollar-Ranch: "Mit einer Fläche von 916.076 Hektar ist Pathfinder Ranches größer als Rhode Island und umfasst fast ein Prozent der Gesamtfläche Wyomings. Sie erstreckt sich zwischen den Gebirgszügen Ferris, Pedro und Green und umfasst den Pathfinder-Stausee sowie 20 Meilen des Sweetwater River. Dazu gehören auch weite Hochebenen, Ausläufer und Flusstäler."

Das Grundstück wurde verkauft und der Käufer blieb lange unbekannt. Jetzt wurde seine Identität bekannt. Christopher Robinson, der CEO der Ensign Group L.C., soll laut der "New York Post" den Kaufvertrag am 14. Jänner unterschrieben haben.

Gerücht um Selenskyj

Robinson besitzt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Geschwistern Alexander und Victoria Robinson. Er hat unter dem Namen Ensign Ranches über eine Million Acker privates und öffentliches Land in Utah, Idaho und Wyoming gekauft.

Schon vor dem Erwerb der Pathfinder-Ranch befanden sich Robinson und Freed auf dem 31. Platz auf der Liste der 100 größten Landbesitzer, so "Land Report Magazine". Er erklärt: "Wir lieben Land und Wasser. Wir halten es für eine gute langfristige Investition und schätzen die Möglichkeiten, die es uns bietet, als Verwalter eines Teils von Gottes Schöpfung zu fungieren."

Vor der Veröffentlichung hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ranch gekauft haben soll. Swan Land Company musste sogar ein Dementi veröffentlichen: "Als Makler, der Wyomings Pathfinder Ranches im August 2025 zum Verkauf angeboten hat, weisen wir die Behauptung im Internet zurück, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Immobilie gekauft habe."