Sex-Lehrerin verurteilt: So reagiert ihr Mann

Die dreifache Mutter hatte eine Affäre mit einem erst 15-jährigen Schüler.

Kandice Barber aus dem englischen Buckinghamshire wurde vergangene Woche zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die 35-jährige Lehrerin hatte mit einem erst 15-jährigen Schüler geschlafen. Die Affäre startete bereits im Herbst 2019. Der Anklage zufolge soll die verheiratete Lehrerin mehrmals Sex mit dem minderjährigen Schüler gehabt haben – unter anderem in ihrem Auto. Dies bestätigt auch der Jugendliche. Zudem soll die Pädagogin dem Jugendlichen auch gedroht und ihm vorgeschwindelt haben, sie sei von ihm schwanger.

Obwohl die Lehrerin ihren Mann betrogen hatte und jetzt ins Gefängnis muss, ist die Ehe der Barbers nicht zu Ende. Wie der „Mirror“ berichtet, will Daniel seiner Frau weiterhin beistehen und warten, bis sie wieder frei ist. „Vor Gericht konnte jeder sehen, dass Danny und Kandice noch zusammen sind - und er plant, bei Kandice zu bleiben“, wird ein Freund des Paares zitiert. „Die ganze Sache war sehr schwer für ihn, aber er ist bereit, zu ihr zu stehen und zu warten.“

© Facebook

Bizarre Ausrede

Kandice Barber bekannte sich vor Gericht nicht schuldig. Ihrer Aussage zufolge habe sie als dreifache Mutter einfach keine Zeit für eine Affäre. „Das kann nicht sein. Am 10. Oktober hatte ich um 16:30 Uhr einen wichtigen Termin.“ Danach habe sie „für den nächsten Tag Lunchpakete für meine Kinder machen und ihre Schuluniform aussortieren müssen“. Auch für alle anderen genannten Termine hatte Barber ein Alibi parat. Am 11. Oktober ging sie mit einer Freundin zu einem Konzert, an einem anderen Tag musste sie einen Freund zum Flughafen bringen.

Richterin Bal Dhiwal glaubte der Lehrerin nicht: „Ich habe keinen Zweifel, dass Sie einen groben Vertrauensbruch begangen haben.“ Die verheiratete Pädagogin muss nun für sechs Jahre ins Gefängnis.