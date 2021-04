Sicherheits-Alarm: US-Kapitol abgeriegelt

Zwei Beamte von Auto angefahren - Fahrer von Wagen festgenommen.

Das Kapitol in Washington, Sitz des US-Kongresses, ist nach einem Sicherheitsvorfall abgeriegelt worden. Zwei Polizisten seien in der Nähe des Gebäudes von einem Auto angefahren und verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer des Wagens wurde demnach festgenommen.

BREAKING : Car smashes into one of US #Capitol entrances, ambulance on site, 2 people carried on stretcher and chopper came in and left.



Developing... video shows car: pic.twitter.com/R8PVeAYGDA — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 2, 2021

Verdächtiger und verletzte Polizisten im Spital

Wie die Kapitol-Polizei auf Twitter schrieb, wurden sowohl die beiden Beamten als auch der Fahrer des Autos ins Krankenhaus gebracht. Die Nationalgarde wurde ebenfalls zur Abriegelung des Kapitols eingesetzt.

BREAKING: National Guard has been deployed around the US Capitol after a car crashed into a barrier. Multiple people have been injured and a suspect has been shot.#UScapitol #WashingtonDC

pic.twitter.com/BDIYPjuCpu — Global News Network (@GlobalNews77) April 2, 2021

Erinnerung an Sturm auf das Kapitol im Jänner

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den 6. Jänner, als radikale Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump das Kongressgebäude gewaltsam stürmten. Im Zuge der Ausschreitungen in der US-Hauptstadt kamen insgesamt fünf Menschen zu Tode. Gegen Trump wurde ein Amtsenthebungsverfahren wegen "Anstiftung zum Aufruhr" eingeleitet, das jedoch im US-Senat scheiterte.