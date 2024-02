Sie war zu oft auf der Toilette: Frau wird aus Flieger geworfen

Der Grund für die sehr harte Maßnahme waren die Magenprobleme der Autorin Joanna Chiu (35) - die Frau musste deshalb regelmäßig die Bordtoilette besuchen. Der Crew bereitete das Verhalten große Sorge. Die Airline "Westjet" teilte gegenüber dem Portal "Now Toronto" mit: „In Fällen, in denen ein Gast aufgrund einer Krankheit als reiseunfähig eingestuft wird, muss unsere Crew im Namen der Sicherheit schwierige Entscheidungen treffen.“

Joanna Chiu gibt an: „Ich habe Medikamente genommen und war auf dem Weg der Besserung". Der Rauswurf war für sie sehr ärgerlich: In der Eile hat sie ihr Geld im Flieger vergessen - auch das Hotel am Flughafen musste sie selbst bezahlen. Zu Hause angekommen ist Chiu erst am nächsten Tag - wenigstens durfte sie da dann mit einer anderen Westjet-Maschine fliegen. Auf X (Twitter) teilt Joanna Chiu ihre Erfahrungen und sie hat auch noch on top einen Tipp, sie schreibt: „Wenn du vor einem Flug auf die Toilette gehst und der Flugbegleiter fragt, ob du krank bist, sag, dass du nur eine kleine Blase hast.“

Just got kicked off a @WestJet flight from Mexico because I had an upset stomach and was going to the washroom too much before takeoff. No promise of a hotel or rebooked flight. I had meds and was on the mend. Some customer service.



If you’re sick before a flight, hold it in…