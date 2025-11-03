SIE will 150 Jahre alt werden und tut DAS, um jung zu bleiben

Ihr echtes Alter ist 34, das biologische 24, sagt sie. Kayla hat es sich als Lebensmission gemacht, möglichst lange zu leben und gibt ihre ultimativen Verjüngungs-Tipps.

Kayla Barnes-Lentz startet um 5 Uhr morgens – ohne Wecker. Schon im Bett checkt sie Körperwerte wie Herzfrequenzvariabilität, Erholung und Ruhepuls. Ihr erklärtes Ziel: den Alterungsprozess verlangsamen.

Ihr biologisches Alter ist erst 24

Laut Barnes-Lentz liegt ihr biologisches Alter aktuell bei 24 statt 34. Dafür nutzt sie verschiedene Marker, darunter Blutwerte, Telomere und Gehirnscans, wie sie gegenüber der deutschen "Bild" erklärt.

Lerne Ehemann in Verjüngungs-Kammer kennen

Über den Tag kommen High-Tech-Tools zum Einsatz: Geräte zur Zellregeneration, Rotlichtlampe und elektromagnetische Impulse. Dazu fünf Hyperbar-Sauerstoff-Sessions pro Woche – in einer solchen Kammer hatte sie auch ihr erstes Date mit Ehemann Warren.

Jünger werden durch KI

Einen großen Stellenwert sieht sie in KI-gestützter Langlebigkeitsmedizin: Datenanalyse könne künftig helfen, Alterungsprozesse besser zu verstehen und sogar umzukehren. Ziel sei die sogenannte „Longevity-Escape-Velocity“ – Altersschäden schneller reparieren, als sie entstehen.

Abendessen um 17 Uhr

Lifestyle-Rituale gehören ebenfalls dazu: bis zu sieben Infrarotsauna-Sessions pro Woche zur Förderung der Mitochondrien, frühes Abendessen um 17 Uhr (viel Fisch, Gemüse, 30–50 Pflanzenarten wöchentlich) und strikte Schlafhygiene. Um 20.30 Uhr ist Ruhe.

Barnes-Lentz investiert jährlich einen sechsstelligen Betrag in Messungen, Nahrungsergänzungsmittel und Therapien. Dennoch nennt sie einfache Basics als entscheidend:

Ihre drei wichtigsten Regeln:

Schlaf: „Das stärkste Langlebigkeits-Tool.“

Bewegung: Krafttraining und moderates Ausdauertraining für Stoffwechsel und VO₂ max.

Weniger Gifte: Toxine meiden, Sauna & Hydration zur Entgiftung.

Ihr Fokus: Gesundheit geht vor Alter. „Es geht nicht um die Jahre, sondern darum, wie man sich in ihnen fühlt“, schildert sie dem deustchen Medium.