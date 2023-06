Silvio Berlusconi: Streit um sein Erbe

Ganz Italien rätselt, wie das Vermögen und sein Imperium aufgeteilt wird.

Der "Cavaliere" ist im Alter von 86 Jahren gestorben -Krebs. Als Berlusconi in Mailand zu Grabe getragen wurde, stand Italien still. Fahnen auf halbmast, Staatstrauer. Sämtliche italienischen TV-Stationen sendeten Nachrufe, Würdigungen. Zum letzten Mal drehte sich alles um ihn: Der Ex-Staubsaugerverkäufer, der es zum Multimilliardär, Parteichef (Forza Italia) und Regierungschef (vier Mal) gebracht hat. Eine einzigartige italienische Geschichte.

Vermögen. Nun die nächste spannende Episode: der Streit um sein Erbe. 6,3 Milliarden Euro hinterlässt er. Zum Imperium gehören neun Villen. Die wertvollsten: Villa San Martino in Arcore in Mailand, Villa Campari am Lago Maggiore. Die Villa Certosa in Porto Rotondo auf Sardinien ist ein 260-Millionen-Palast. Hier empfing er Russlands Wladimir Putin, feierte er seine Bunga-Bunga-Partys. Dazu Immobilien in Antigua, Karibik.

Filetstück des Vermögens ist aber die Fininvest-Holding mit den börsennotierten Firmen MFE-Mediaset, Banca Mediolanum und Mondadori, dem Verlagshaus. Zu "Media for Europe" gehört auch die deutsche ProSieben-Sat.1 (29,9 Prozent). Pro-SiebenSat.1 hat mit Puls4, ATV, Puls24 auch TV-Angebote in Österreich.

Im Mailänder Dom standen seine Kinder noch trauernd Seite an Seite. Auch Berlusconis zweite Ehefrau Veronica Lario, die sich von ihm 2009 getrennt hatte und die einen bösen Streit um die Alimente geführt hatte, ging hinter dem Sarg.

Rätsel um Testament: Streit um die Mehrheit

Aufteilung. Doch die Erbfolge ist kompliziert: Der Cavaliere ist fünffacher Vater. Marina, 56, und Pier Silvio, 54, stammen aus erster Ehe mit Carla Dall'Oglio (rechts). Barbara, 38, Eleonora, 37, und Luigi, 34, aus zweiter Ehe. Politische Ambitionen hat keines der fünf Kinder. Wirtschaftlichen Ehrgeiz jedoch alle.

Forderung. Nun fordern vor allem die drei Kinder aus zweiter Ehe ihren Teil. Berlusconi setzte schon früh die beiden Erstgeborenen in zentrale Positionen seines Imperiums. Marina Berlusconi, Papas Liebling, wurde zur mächtigen Präsidentin der Holding. Ihr Bruder Pier Silvio führt die TV-Geschäfte.

Barbara, Eleonora und Luigi Berlusconi sind von der operativen Leitung ausgeschlossen. Jetzt aber soll der 61,21-prozentige Mediaset-Anteil an Fininvest zu gleichen Teilen unter den fünf Kindern aufgeteilt werden. Damit würde die Mehrheit an Fininvest an Barbara, Eleonora und Luigi übergehen. Streit ist somit programmiert, Marina und Pier Silvio sind absolute Machtmenschen.

Lebensgefährtin. Marta Fascina, 33, Berlusconis letzte Lebensgefährtin und 53 Jahre jünger als er, wird wohl leer ausgehen. Sie hat Berlusconi zwar am 19. März 2022 bei einer pompösen Feier das Ja-Wort gegeben - rechtskräftig war das aber nicht.