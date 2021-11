ÖSTERREICH Lokalaugenschein an Belarus-Grenze

Viele Menschenschmuggler, die in Polen agieren, leben in Deutschland.

Berlin. Die Mehrzahl der festgenommenen Schlepper, die Migranten aus Belarus via Polen bei der Flucht in die EU unterstützen, haben ihre „Zentrale“ in Deutschland. Das berichtet die Welt. In den meisten Fällen stammen die Fahrer aus Drittstaaten wie dem Iran, Irak, Syrien oder Türkei, die in Deutschland wohnen, heißt es in einem EU-Dokument.

ÖSTERREICH-Reporterin Larissa Eckhardt an der polnisch-belarussischen Grenze.



Kuznica. Dichter Nebel, Wald und eisige Temperaturen: Im Grenzort Kuznica zwischen Polen und Belarus wurde eine Sicherheitszone eingerichtet und der Ausnahmezustand ausgerufen. Journalisten wird der Zutritt verwehrt, auch Hilfsorganisationen dürfen nicht zu den Tausenden Migranten, die von Belarus mit Touristenvisa hierher geschleust wurden. Im Auftrag des weißrussischen Diktators Lukaschenko – um Druck auf die EU auszuüben.