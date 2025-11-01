Alles zu oe24VIP
trump
© Getty Images & X (Fotomontage)

Umbauarbeiten

SO schaut das Lincoln-Badezimmer nach Trumps Renovierung aus

01.11.25, 12:10
Teilen

Noch mehr Renovierungsarbeiten am Weißen Haus: US-Präsident Donald Trump hat das Lincoln-Badezimmer in seinem Amtssitz aufwendig renovieren lassen. 

Das Badezimmer sei zuletzt in den 1940er-Jahren im Art-Deco-Stil mit grünen Fliesen renoviert worden, was für "die Lincoln-Ära völlig unpassend" gewesen sei, erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) auf Truth Social. Dabei veröffentlichte er Bilder des umgestalteten Badezimmers mit goldenen Wasserhähnen und Marmorwänden.

Er habe das Badezimmer in schwarz-weißem, poliertem Marmor gestalten lassen, schrieb Trump. Das passe gut zur Zeit des ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln (1861-65). Es "könnte sogar der Marmor sein, der ursprünglich dort war", fügte der US-Präsident hinzu.

badezimmer
© X (Screenshot)

Kritik an Trumps Bauvorhaben

Trump hatte in der vergangenen Woche bereits den kompletten Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen, um Platz für einen pompösen Ballsaal zu schaffen. Die geschätzten Kosten für dieses Vorhaben stiegen auf rund 300 Millionen Dollar (aktuell 259,65 Mio. Euro) an. Die oppositionellen Demokraten und Teile der Zivilgesellschaft kritisieren das Bauvorhaben scharf.

Die Renovierung des Lincoln-Badezimmers ist die erste größere Baumaßnahme, die an der Residenz des Präsidenten im Weißen Haus selbst ausgeführt wird. Das Badezimmer befindet sich in der Nähe des Lincoln-Schlafzimmers, eines prunkvollen Raums im zweiten Stock, in dem der Präsident wohnt.

