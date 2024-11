Bei einem Feuer in einem spanischen Seniorenheim sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Wie die örtlichen Rettungsdienste im Onlinedienst X mitteilten, brach das Feuer in der Nacht auf Freitag in einem Altersheim in Villafranca de Ebro in der nordostspanischen Region Aragón aus. Medienberichten zufolge hielten sich 82 Menschen in dem Gebäude auf, als der Brand ausbrach.