Spaziergänger finden mehrere Säcke mit Leichenteilen

Einsatzkräfte bargen die Leichenteile aus dem Wasser. Nach ersten Informationen handelt es sich um eine männliche Person.

Deutschland. Spaziergänger machten am Samstag im Ems-Vechte-Kanal bei Nordhorn in Niedersachsen einen Horror-Fund: Sie entdeckten mehrere Säcke mit Leichenteilen. Die Polizei barg sie aus dem Wasser, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. Laut eines Rechtsmediziners soll es sich um eine männliche Person handeln. Die Identität des Mannes sei noch unklar.

Mordkommission eingerichtet

Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Noch stehen die Ermittlungen am Anfang. "Wir ermitteln in alle Richtungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes", zitiert "NDR" eine Polizeisprecherin. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Ein Großaufgebot von Kräften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und Polizei war ab Samstagnachmittag vor Ort. Mit Tauchern, Drohnen und einem Sonarboot suchten sie den Kanal im Ortsteil Bookholt und das Ufer bis in die Nacht ab. Die Spurensuche soll heute fortgesetzt werden, wie "NDR" berichtet.