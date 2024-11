Spektakulärer Millionen-Raub in DHL-Lager

Bei einem Raubüberfall auf ein DHL-Lager flohen die Räuber mit einer Millionenbeute über die Autobahn.

Italienischen Medienberichten nach kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem spektakulären Raubüberfall. Demnach brach eine professionell organisierte Bande in eine DHL-Niederlassung nahe Piacenza ein, um gezielt Smartphones, PCs und Tablets zu entwenden. Dabei wurde schweres Gerät eingesetzt, zudem wurden die Angestellten mit Schusswaffen bedroht. Die Behörden gehen bei der gestohlenen Beute von einem Verlust von mehreren Millionen Euro aus.

© Vigili del Fuoco ×

Der Überfall dürfte minutiös vorbereitet worden sein. Um das Eintreffen der Polizei zu verhindern, blockierten die Räuber etwaige Zugangswege mit gestohlenen Fahrzeugen und steckten diese in Brand. Zudem wurden spitze Nägel auf den Straßen verstreut, um die Einsatzkräfte außer Gefecht zu setzen. "Es war ein perfekt geplanter Überfall", so ein Ermittler der Carabinieri als er die chaotischen Szenen beschrieb. Während ein Team in den Lagerbereich einbrach, überwachten die anderen Räuber die Eingänge und setzten derweil die Sicherheitskräfte unter Druck.

Nach der Tat flohen die Diebe über die Autobahn. Die Behörden sind nun dabei, die Fluchtwege der Täter zu untersuchen. "Wir haben bereits Hinweise auf die gestohlenen Fahrzeuge", erklärte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Carabinieri aus Piacenza und Fiorenzuola laufen auf Hochtouren.