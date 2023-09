Spiegelei-Qualle schockt Schwimmer

Sie vertreiben vielen die Lust auf das Baden an den letzten heißen Sommertagen.

Der nächste Quallen-Alarm im Mittelmeer. An der Küste Kataloniens treiben zur Zeit wieder tellergroße sogenannte Spiegeleiquallen in Strandnähe (Cotylorhiza tuberculata). Sie sehen interessant aus, erinnern von oben an ein Spiegelei und machen Badegäste nervös im Wasser.

An heißen Tagen schweben sie in Küstennähe

Ein Rettungsschwimmer im Badeort Sitges südlich von Barcelona sagte, die seien vor allem an den noch heißen Tagen jetzt wieder am Strand. Sie würden die Badegäste nervös machen, seien aber eigentlich harmlos.

Vor einem Monat plagten die Feuerquallen Einheimische und Touristen. Nach starken Regenfällen wurden sie angeschwemmt