Spricht über KI: Papst nimmt erstmals an G7-Konferenz teil

Auf dem G7-Gipfel, der vom 13. bis 15. Juni in Italien stattfindet, wird erstmals auch der Papst teilnehmen und zur Künstlichen Intelligenz sprechen.

Papst Franziskus fliegt am Freitag per Hubschrauber zum G7-Treffen in Apulien. Wie aus dem Vatikan laut Kathpress verlautete, wird das Kirchenoberhaupt gegen 13 Uhr am Tagungsort Borgo Egnazia erwartet. Geplant ist eine Rede des Papstes zum Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Ferner werden bilaterale Begegnungen mit Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Rückkehr des Papstes in den Vatikan ist gegen 20.30 Uhr vorgesehen.

Der Heilige Stuhl ist nicht Mitglied der G7-Staaten. Seine Teilnahme geht auf eine Initiative von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zurück. Sie hat derzeit den Vorsitz in der Runde der sieben führenden demokratischen Industrienationen inne. Der Papst wird im Rahmen einer "Outreach"-Sitzung präsent sein, bei dem auch G7-Nichtmitglieder teilnehmen können.

Besuch auf Vorschlag Melonis

Meloni hatte Ende April überraschend angekündigt, dass Franziskus als erster Papst an einem G7-Treffen teilnehmen werde. Sie sagte damals, sie wolle, dass bei dem Gipfel die Vorschläge des Vatikans für eine "Ethik der Algorithmen" zur Sprache kommen. Sie sei überzeugt, dass die Präsenz des Papstes entscheidend dazu beitragen könne, einen ethisch-kulturellen Rahmen für die Nutzung Künstlicher Intelligenz zu finden.

Die neue Technologie wirft etliche moralisch-ethische Fragen in verschiedenen Bereichen auf. Ein Umstand, auf den Papst und Vatikan schon seit Jahren hinweisen. Franziskus schlug bereits einen internationalen Vertrag vor, um Entwicklung und Einsatz von KI zu regeln.

Gipfel vom 13. bis 15. Juni

Schon 2020 hatte die Päpstliche Akademie für das Leben auch den "Rome Call for AI Ethics", ein Dokument zur Einhaltung ethischer Grundsätze bei der KI-Nutzung, veröffentlicht. Die Unterzeichner verpflichten sich, Grundsätze wie Transparenz, Inklusion, Rechenschaftspflicht, Unparteilichkeit und Datenschutz zu befolgen.

Der G7-Gipfel findet vom 13. bis 15. Juni in Borgo Egnazia nahe Fasano in Apulien statt. Dem 1975 gegründeten Zusammenschluss gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA an.