Störte Russland GPS von spanischem Militärjet?

Ein spanisches Militärflugzeug hat nahe der russischen Exklave Kaliningrad eine GPS-Störung verzeichnet, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Madrid am Mittwoch

An Bord habe sich unter anderem Verteidigungsministerin Margarita Robles befunden. Ein Kommandant, der sich ebenfalls im Flugzeug befand, sagte mitreisenden Journalisten, solche Vorfälle in der Region seien üblich. Es sei aber auch möglich, mithilfe von Militärsatelliten zu navigieren.

Robles befand sich laut ihrem Ministerium auf den Weg nach Litauen. Ende August kam es zu einer GPS-Störung in einem Flugzeug auf den Weg nach Bulgarien, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord hatte. Nach Angaben eines EU-Sprechers vermuten bulgarische Behörden Russland als Verursacher dieses Vorfalls. Russland hat solche Vorwürfe zurückgewiesen.