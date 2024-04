6 Tote in Sydney: Held stoppt Killer auf Rolltreppe

Zuletzt sei die Mutter eines verletzten Kindes in einem Spital an den Folgen der ihr beigebrachten Stichwunden gestorben, berichtete der "Sydney Morning Herald" in seiner Online-Ausgabe. Der mutmaßliche Täter wurde bei dem Großeinsatz der Polizei von einer Beamtin angeschossen und tödlich verletzt.

Wie Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei des Teilstaates New South Wales, am Samstag auf einer Pressekonferenz, erklärte, gebe es nur einen mutmaßlichen Täter. Es bestehe keine weitere Gefahr. Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters und einem möglichen Motiv machte Cooke zunächst nicht. Später hieß es seitens der Polizei, man gehe derzeit von keinem terroristischen Hintergrund aus.

Im Internet kursierten Videos, die einen Mann zeigten, der mit einem Messer bewaffnet durch das Einkaufszentrum lief. Ein Passant in einem weißen T-Shirt stoppt schließlich den Killer auf einer Rolltreppe. Der Mann hält dabei einen Poller über den Kopf und droht dem Angreifer damit. Der Messer-Mann wird schließlich auf einer höheren Ebene des Kaufhauses von einer einzelnen Polizistin gestellt.

Putting his own safety at risk to save others.

HE IS HERO.

AND

You too.

Not to wait hero, to be hero, everyone can do it.

Protect yourself and help others#australia #sydney https://t.co/kzLMTOwwuC pic.twitter.com/IfB174Myuo