Sydney: Priester in Kirche niedergestochen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der mutmaßliche Angreifer festgenommen, nachdem er im Westen der Stadt auf mehrere Menschen eingestochen hatte. Seine Opfer erlitten demnach "nicht lebensbedrohliche Verletzungen". Vom Rettungsdienst erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass vier Verletzte behandelt worden seien. Örtlichen Medien zufolge ereignete sich die Messerattacke in einer Kirche.

