Präsident Lai will gegen instrumentalisierte Personen in den Medien und im Sicherheitsbereich vorgehen

Der taiwanesische Präsident Lai Ching-te wirft China vor, die angekündigte Einverleibung der demokratisch regierten Insel zu forcieren. Seine Regierung werde verschiedene Maßnahmen vorschlagen, um Pekings Bemühungen entgegenzuwirken, sagte er am Donnerstag vor Reportern. China habe Taiwans Demokratie ausgenutzt, um verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu instrumentalisieren, darunter Teile des Organisierten Verbrechens, Medienpersönlichkeiten, Militärs und Polizisten.

Am Montag hatte das chinesische Außenministerium erklärt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine "friedliche Wiedervereinigung" mit Taiwan zu erreichen. "Gleichzeitig wird China alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen und sich der Unabhängigkeit Taiwans und der Einmischung von außen entschieden entgegenzustellen", hatte ein Sprecher des Außenministeriums gesagt.

China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an. Die Spannungen rund um die Insel und in der stark befahrenen Straße von Taiwan haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. China hat in den vergangenen Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Die Volksrepublik hat nie auf eine Anwendung von Gewalt verzichtet, um Taiwan unter ihre Kontrolle zu bringen. Taiwan wird nur von wenigen und vor allem kleinen Ländern als unabhängig anerkannt. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik China an und ist selbstverwaltet. Der Konflikt um Taiwan geht auf den Bürgerkrieg in China zurück: Nach der Niederlage gegen die Kommunisten flüchtete die nationalchinesische Regierung damals mit ihren Truppen nach Taiwan. Die Insel wurde seither eigenständig regiert, während in Peking 1949 die kommunistische Volksrepublik ausgerufen wurde.