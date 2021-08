Besonders Frauen leiden unter der neuen Schreckensherrschaft der Taliban.

Nach außen hin geben sich die neuen Taliban-Führer moderat und gemäßigt. Die Islamisten versuchen nach allen Kräften, ihren radikalen Ruf loszuwerden und starteten eine PR-Offensive. Meldungen, die aus Afghanistan an die Öffentlichkeit kommen, sprechen aber eine ganz andere Sprache. Immer wieder werden brutalen Verbrechen und Bestrafungen publik.

Wie „Fox News“ berichten, haben Taliban-Kämpfer in der Stadt Taloqan im Norden Afghanistans eine Frau erschossen, weil sie ohne Burka in der Öffentlichkeit unterwegs war. Ein Foto, das mit einem Handy aufgenommen wurde, zeigt die junge Afghanin auf einer Straßen liegend, während mehrere Menschen über sie beugen. Wann das Foto genau aufgenommen wurde, ist unklar.



So brutal gehen die Taliban bereits vor

Inmitten des Chaos von Kabul wandern die Taliban von Tür zu Tür und nehmen mutmaßliche Plünderer fest. Filmaufnahmen zeigen, wie Dieben das Gesicht geteert wird und auf der Rückseite von Lastwagen durch die Straßen gezerrt werden.

Mutmaßliche politische Feinde werden aus ihren Häusern gezerrt und sollen gehängt werden. Auch Journalisten und Studentenaktivisten wurden mitten in der Nacht aus ihren Häusern gezerrt. Kabuls erste Bürgermeisterin Zarifa Ghafari sagt: "Ich sitze hier und warte darauf, dass sie kommen, es gibt keine Hilfe". Die 21-jährige ehemalige Lehrerin sagt, sie sei eine "Gefangene in ihrem eigenen Haus", da die Taliban-Kämpfer Häuser in der Nähe stürmen.