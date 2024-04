Tausende Partys entlang der Finsternis-Zone in Nordamerika

Totale Sonnenfinsternis als DAS Großereignis in USA, Mexiko und Kanada.

Um 20:37 Uhr österreichischer Zeit ist es soweit: Die totale Sonnenfinsternis in Nordamerika wird sichtbar! Über eine halbe Milliarde Menschen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada erleben ein Spektakel der Extraklasse, das die NASA sogar ein "kosmisches Meisterwerk" nennt. Dabei zieht der Mond zwischen Sonne und Erde durch und verdeckt für kurze Zeit die Sonne komplett.

"Total chaos" wegen "total eclipse"?

Tausende Partys sind über den ganzen Kontinent verteilt geplant - kein Wunder, denn eine totale Sonnenfinsternis ist extrem selten. Hierzulande etwa steht die nächste erst im Jahr 2081 bevor. Die Behörden der drei nordamerikanischen Länder sind jedenfalls in höchster Alarmbereitschaft, um ein "totales Chaos" auf den Straßen zu verhindern. Arkansas-Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders ließ gar den Notstand ausrufen. "Das ist, als würde es 20 bis 30 Super Bowls auf einmal geben", äußerte sich ein Experte gegenüber der New York Post.

© Pixabay/Sima Ghaffarzadeh ×

So wandert der Mond über den Himmel

In den USA passiert die erste totale Verfinsterung in Eagle Pass in Texas um 13:37 Uhr Ortszeit. Knapp zwei Stunden später erreicht sie dann abschließend Caribou in Maine. Allerdings könnte ein wolkenbedeckter Himmel hier wie dort Millionen von Schaulustigen einen Strich durch die Rechnung machen. Schlechte Aussichten sind für Texas und New York angekündigt.

NASA-Livestream startet um 19:00 Uhr (MEZ)

Für alle Interessierten rund um den Globus gibt es von der NASA einen Livestream, damit auch wirklich niemand auf diesen besonderen Augenblick verzichten muss. Denn: "Sonnenfinsternisse haben eine ganz besondere Kraft", kommentierte NASA-Chef Bill Nelsond das Großereignis bei einer Pressekonferenz.