Terror-Alarm: Lange Schlangen vor Security am Petersplatz

Angst vor Anschlägen: Das war die erste Generalaudienz unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Lange Schlangen von Pilgern, die Zugang zur Generalaudienz mit dem Papst haben wollen, haben sich am Mittwoch vor den Metalldetektoren auf dem Petersplatz in Rom gebildet. Die Anti-Terror-Kontrollen sind besonders gründlich, was die Wartezeit für den Zugang zum Petersplatz verlängert.

Sorge vor Anschlägen im Vatikan

Der Vatikan hat aus Sorge vor fundamentalistischen Anschlägen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Die Kontrollen in und außerhalb des Vatikans wurden erhöht.

Kugelsichere Westen und schwere Bewaffnung

Auch die Carabinieri auf dem Petersplatz trugen am Mittwoch kugelsichere Westen und Maschinengewehre. Italiens stellvertretender Ministerpräsident und Außenminister Antonio Tajani sagte am Dienstag, dass es derzeit keine Berichte über eine direkte terroristische Bedrohung für Italien gebe.

© APA ×

Ein mutmaßlicher islamistischer Extremist hatte am Montag in Brüssel zwei schwedische Staatsangehörige erschossen. "Die Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits vor einigen Tagen erhöht, wir haben alles unter Kontrolle. Die präventiven Maßnahmen in Italien laufen auf Hochtouren, aber es gibt keine Berichte über eine unmittelbare Gefahr", sagte Tajani dem Radiosender RAI.