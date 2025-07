Thailand und Kambodscha vereinbaren Waffenruhe

Die Waffenruhe soll ab Dienstag gelten.

Thailand und Kambodscha haben sich auf eine Waffenruhe in ihrem Grenzkonflikt geeinigt. Sie soll ab Mitternacht, also ab Beginn des Dienstag (Ortszeit), gelten, sagte der als Vermittler tätige malaysische Premier Anwar Ibrahim nach einem Gespräch der Regierungschefs beider Länder, Hun Manet (Kambodscha) und Phumtham Wechayachai (Thailand) in Putrajaya in Malaysia. Zwischen den beiden Nachbarländern war am Donnerstag der jahrzehntelange Grenzstreit wieder einmal eskaliert.

Seither gibt es schwere Kämpfe mit mehr als 30 Toten, darunter mehr als 20 Zivilisten, und etlichen Verletzten auf beiden Seiten. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Auch kurz vor Verhandlungsbeginn wurde wieder geschossen. Vor allem die USA hatten seit dem Wochenende auf ein Treffen zwischen den Konfliktparteien gedrängt. US-Präsident Donald Trump machte in Telefonaten mit beiden Regierungschefs persönlich Druck. An den Gesprächen in Putarjaya nahmen auch Vertreter aus den USA und aus China teil.