The Game Awards 2024: "Witcher 4" und Co. als große Highlights

Das beste Videospiel des Jahres wurde in Los Angeles gekürt.

Die Game Awards 2024 sind vorbei und ein winzig kleiner Roboter hat die große Preisverleihung gewonnen. Geoff Keighley, der Star der Spielebranche, moderierte die Veranstaltung im Peacock Theater in Los Angeles. Es gab 29 Wettbewerbskategorien, darunter das Spiel des Jahres. Zu den Spielen, die für diese höchste Auszeichnung in Frage kamen, gehören „Astro Bot“ (das den Preis mit nach Hause nahm), „Balatro“, „Black Myth: Wukong“, „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“, „Final Fantasy VII Rebirth“ und „Metaphor: ReFantazio“.

Mehr lesen:

In diesem Jahr feierte die Preisverleihung ihr zehnjähriges Bestehen, und Keighley und das Team der Game Awards versprechen große Überraschungen während des Abends, darunter auch Ankündigungen von Spielen, die 2025 und danach erscheinen werden.

Die wichtigsten Neuheiten

Zu den wichtigsten Enthüllungen gehörten das neue Franchise „Intergalactic: The Heretic Prophet“ von Naughty Dog, eine „Okami“-Fortsetzung, das neue Spiel „Split Fiction“ von „It Takes Two“-Schöpfer Hazelight Studios und der neue Teaser-Trailer für „Borderlands 4“. Zu den weiteren bemerkenswerten Momenten gehörten ein erster Blick auf „Mafia: The Old Country“, die Enthüllung des Warner Bros.-Mobilspiels „Game of Thrones: Kingsroad“, der Trailer zu ‚The Witcher IV‘, Wargamings Ankündigung der neuen IP ‚Steel Hunters‘ und FromSoftwares Ankündigung des neuen ‚Elden Ring‘-Spiels ‚Elden Ring Nightreign‘, das 2025 erscheint.

Während der Zeremonie hat Amir Satvat von Tencent den ersten Gamechanger-Award der Messe erhalten. Er wurde für seine Bemühungen geehrt, betroffenen Entwicklern der Spieleindustrie bei der Jobsuche zu helfen. In seiner Dankesrede sagte Satvat, 2024 seien schätzungsweise 34.000 Arbeitsplätze und eine „unglaubliche Menge an Spieleerfahrung“ verloren gegangen.





Der Players' Voice Award (der durch eine offene Online-Abstimmung im Gegensatz zu den mehr als 130 Medien ausgewählt wird, die die Gewinner der Game Awards bestimmen) ging an „Black Myth: Wukong“.

Unruhen und Streiks

Die Game Awards 2024 fanden inmitten eines laufenden Streiks der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA gegen große Videospielverlage statt. Der alte Vertrag der SAG-AFTRA mit den großen Unternehmen ist ausgelaufen, und sie haben sich noch nicht auf eine neue Vereinbarung geeinigt, wobei der Hauptstreitpunkt die Verwendung von generativer KI ist.