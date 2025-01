Tierquäler wäscht Pferd mit Hochdruckreiniger

Die Überwachungskamera der Anlage zeichnete den Vorfall auf.

Polen. In Maków Mazowiecki, etwa 85 Kilometer nördlich von Warschau, ereignete sich ein schockierender Vorfall von Tierquälerei. Zwei Männer brachten ihr Kutschpferd zu einer Autowaschanlage und reinigten es dort mit einem Hochdruckreiniger. Die Überwachungskamera der Anlage zeichnete den Vorfall auf.

Pferd stürzt in seiner Panik zu Boden

Das Video zeigt, wie das Pferd zunächst die Prozedur über sich ergehen lässt. Einer der Männer sitzt auf der Kutsche und hält die Zügel, während der andere den Hochdruckreiniger auf das Tier richtet. Plötzlich bäumt sich das Pferd auf, tritt gegen eine Trennwand der Waschanlage und stürzt in seiner Panik zu Boden. Beim Versuch, wieder aufzustehen, rutscht es auf dem nassen Untergrund aus.

Nachdem die Männer das Pferd beruhigt hatten, wurde es von einem Tierarzt untersucht. Laut Polizei wurden keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt, und es wurde kein schädlicher Waschschaum verwendet. Dennoch kündigte die Tierrechtsorganisation Viva an, Strafanzeige zu erstatten. Ein Vertreter betonte, dass die Reinigung eines Pferdes mit einem Hochdruckreiniger Missbrauch darstelle und keinen sinnvollen Zweck erfülle.

Der 43-jährige Besitzer des Pferdes und sein 52-jähriger Begleiter wurden von der Polizei befragt und anschließend entlassen. Ob strafrechtliche Konsequenzen folgen, ist noch unklar. Zudem müssen die Männer für den entstandenen Sachschaden aufkommen.

Die Tierrechtsorganisation "Viva" will den Vorfall anzeigen. Ein Vertreter sagt gegenüber der Zeitung "Fakt": "Ich habe noch nie gesehen, dass ein Pferd mit einem Hochdruckreiniger gewaschen wird. Das Pferd wird gebürstet! Dieses Tier wurde eindeutig missbraucht. Das Waschen eines Pferdes in einer Waschanlage ist völlig sinnlos und dient keinem Zweck. Wir werden in diesem Fall Strafanzeige erstatten."

Experten warnen davor, Pferde mit Hochdruckreinigern zu säubern, da der starke Wasserdruck zu Verletzungen und Stress bei den Tieren führen kann. Stattdessen sollten Pferde mit speziellen Pferdeshampoos und weichen Bürsten gereinigt werden, um Haut und Fell zu schonen.