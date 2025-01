Zwei Tote bei Messerangriff in Park

Bei einem Messerangriff in einem Park in Aschaffenburg in Nordbayern sind am Mittwoch laut Polizei zwei Menschen getötet worden.

Zwei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar. Weil ein Verdächtiger versucht haben soll, über Bahngleise zu fliehen, wurde der Bahnverkehr im Umkreis vorläufig eingestellt. Aschaffenburg liegt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken, nahe der Landesgrenze zu Hessen. Der Park namens Schöntal ist innenstadtnah. Die Polizei ist dort immer wieder mit Fußstreifen unterwegs, wie der Sprecher sagte. Womöglich auch deshalb hätten die Verdächtigen rasch gefasst werden können.