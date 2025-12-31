Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Ukraine-Krieg
USA nehmen neuen Anlauf für Ukraine-Frieden
© Getty

Fruchtbares Gespräch

USA nehmen neuen Anlauf für Ukraine-Frieden

31.12.25, 20:50
Teilen

Die USA haben nach eigenen Angaben am Mittwoch mit der Ukraine und europäischen Verbündeten erneut über eine Beendigung von Russlands Krieg gegen die Ukraine beraten 

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sprach von einem "fruchtbaren Gespräch" mit nationalen Sicherheitsberatern aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie dem ukrainischen Sicherheitsratssekretär Rustem Umjerow.

An dem Gespräch hätten auch US-Außenminister Marco Rubio und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, teilgenommen. Dabei sei es unter anderem um eine Stärkung von Sicherheitsgarantien und die Entwicklung "effektiver Deeskalationsmechanismen" gegangen, schrieb Witkoff auf X. Das Telefonat bezeichnete er - wie auch schon frühere Begegnungen - als "produktiv".

"Werden diese wichtige Koordination im neuen Jahr fortsetzen"

Thema sei auch gewesen, wie sich die seit fast vier Jahren von Russland angegriffene Ukraine nach Kriegsende erfolgreich und widerstandsfähig entwickeln könne. "Viele weitere Details wurden besprochen, und wir werden diese wichtige Arbeit und die Koordination im neuen Jahr fortsetzen", schrieb Witkoff.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, dass ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der "Koalition der Willigen" am 3. Jänner in der Ukraine geplant sei. Am 6. Jänner solle dann ein Treffen auf der Ebene der Staatschefs folgen. Als "Koalition der Willigen" verstehen sich westliche Länder, die die Ukraine auch militärisch unterstützen.

Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, schrieb auf X, dass er Selenskyj mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Telefonat unterrichtet habe. Er ergänzte mit Blick auf das Treffen am 3. Jänner: "Die Teilnahme von Vertretern von mehr als zehn Ländern wird erwartet, sowie der NATO, der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates." Die Partner aus den USA sollten online zugeschaltet werden.

Erst kurz vor Weihnachten hatten sich Vertreter der USA und Europas zu dreitägigen Verhandlungen in Florida getroffen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Witkoff von multilateralen Sicherheitsgarantien und US-Sicherheitsgarantien gesprochen. Indessen erklärte der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Neujahrsansprache im Fernsehen er wünsche den in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten ein gutes neues Jahr und glaube zusammen mit Millionen Russen an einen "Sieg" Russlands.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden