Tochter (10) soll Kim nachfolgen

Kim Jong-un soll demnächst mit seiner erst 10 Jahre alten Tochter regieren.

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un ist zwar selbst erst 40 Jahre alt, bringt nun aber offenbar bereits seine Tochter als Nachfolgerin in Stellung. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes wird Tochter Kim Ju-ae (10) auf die Machtübernahme vorbereitet. Die 10-Jährige soll zunächst zusammen mit ihrem Vater und in ferner Zukunft dann alleine regieren. Auffallend: Das Mädchen begleitete den Diktator in den letzten Monaten wiederholt bei offiziellen Terminen.

Kim will damit die Erb-Dynastie fortsetzen. Im stalinistischen Land waren vor Kim Jong-un dessen Vater Kim Jong-il und Großvater Kim Il-sung an der Macht. Beide versuchten frühzeitig die Nachfolge zu klären, um kein Machtvakuum entstehen zu lassen.

Konfrontationskurs

Kim setzte zuletzt wieder voll auf Konfrontation und erkläre Südkorea zum Feindstaat Nummer Eins. Der Diktator betonte in einer Rede vor dem Parlament, dass eine Vereinigung mit dem Nachbarn nicht mehr möglich sei, wie die staatlichen Medien am Dienstag berichteten. In der Verfassung müssten Ausdrücke wie "Unabhängigkeit, friedliche Wiedervereinigung und große nationale Einheit" gestrichen werden, so Kim.

Die Situation auf der koreanischen Halbinsel ist vor dem Hintergrund des Konflikts um das Atomwaffenprogramm Nordkoreas so angespannt wie schon seit Jahren nicht mehr. Das Land unterliegt harten internationalen Sanktionen. Kim hatte Südkorea zuletzt schon bei Besuchen von Munitionsfabriken als Hauptfeind bezeichnet und eine Neuausrichtung der bisherigen Vereinigungspolitik angekündigt.