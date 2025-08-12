Tödlicher Pilz breitet sich weltweit aus: Jeder zweite Patient stirbt

Ein multiresistenter Hefepilz versetzt Krankenhäuser weltweit in Alarmbereitschaft. Die neuesten Zahlen sind erschreckend: Allein in den USA wurden 2023 über 4.500 Infektionen gemeldet – ein dramatischer Anstieg seit 2016. Bei schweren Verläufen stirbt jeder zweite Patient.

USA werden zum gefährlichen Hotspot

Die Centers for Disease Control (CDC) schlagen Alarm: 4.514 klinische Fälle wurden 2023 in den USA registriert – damit führen die Vereinigten Staaten die weltweite Statistik an. Was einst als seltene Einzelfälle begann, ist zu einer ernsthaften Bedrohung geworden. Candida auris ist kein gewöhnlicher Pilz: Laut WHO liegt die Sterblichkeitsrate bei invasiven Infektionen zwischen 29 und 53 Prozent. Von zehn schwer erkrankten Patienten überleben nur fünf bis sieben die Infektion.

Horror-Fall: Pilz befällt das Gehirn

Ein aktuell dokumentierter Fall aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt das ganze Ausmaß: Ein Patient infizierte sich im Krankenhaus mit Candida auris – der Pilz befiel sein Gehirn. Fast 3 Monate dauerte es bis zur Diagnose, 7 Monate intensive Behandlung folgten mit chirurgischen Eingriffen wegen Flüssigkeitsansammlungen im Gehirn. Der Patient überlebte – doch das ist die Ausnahme. Bei Gehirn-Infektionen drohen schwere Hirnhautentzündungen, neurologische Ausfälle und der Tod.

Super-Erreger mit tödlichen Eigenschaften

Candida auris vereint mehrere bedrohliche Eigenschaften: Er ist multiresistent gegen die meisten Pilzmedikamente, schwer zu diagnostizieren (normale Labortests verwechseln ihn mit harmlosen Pilzen) und extrem überlebensfähig – er übersteht normale Desinfektionsmittel und kann wochenlang auf Oberflächen überleben. Einmal in einer Klinik, breitet er sich rasant von Patient zu Patient aus. Besonders gefährdet sind Intensivpatienten, Immungeschwächte und ältere Menschen.

Krankenhäuser in der Krise

Weltweit mussten bereits ganze Klinik-Stationen geschlossen werden. Das Problem: Bis eine Infektion erkannt wird, hat sich der Pilz oft schon ausgebreitet. Warnsignale sind anhaltendes Fieber trotz Antibiotika und neurologische Symptome wie Verwirrtheit. "Candida auris ist einer der gefährlichsten Erreger, die wir derzeit sehen", warnen Mediziner. Die ernüchternde Realität: Auch in modernsten Kliniken dauert es oft Monate bis zur Diagnose – häufig zu spät.