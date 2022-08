Tomatengrippe: Forscher entdecken neues Virus bei Kindern

In Indien haben sich 82 Kinder mit dem Virus infiziert – die Symptome ähneln jenen von Covid.

Nach Corona und den Affenpocken warnen Wissenschaftler nun vor einem neuen Virus. Wie im „Lancet Respiratory Medicine Journal“ berichtet wird, wurde die sogenannte „Tomatengrippe“ (auch als Tomatenfieber bezeichnet) erstmals am 6. Mai 2022 in Kerala in Indien nachgewiesen. Insgesamt sind 82 Fälle bekannt – bei den Betroffenen handelt es sich ausschließlich um Kinder unter 5 Jahren. Der ungewöhnliche Name wurde deshalb gewählt, weil sich bei Infizierten die Farbe der Gliedmaßen verändern kann.

Ähnliche Symptome wie bei Corona

Die Symptome der Tomatengrippe sind Fieber, Müdigkeit und Kopfschmerzen und damit ähnlich jenen von Covid. Zudem können auch Erbrechen Durchfall und Hautausschläge auftreten. „Die seltene Virusinfektion ist endemisch und gilt als nicht lebensbedrohlich“, schreiben die Forscher. Aufgrund der Erfahrungen mit Corona sei allerdings ein wachsames Management wünschenswert, um Ausbrüche zu verhindern.

Die Wissenschaftler betonen, dass das neue Virus nicht mit SARS verwandt ist. Die Tomatengrippe könnte eher eine Nachwirkung von Chikungunya- oder Dengue-Fieber bei Kindern sein. Es könne sich aber auch um eine neue Variante der viralen Hand-Fuß-Mund-Krankheit handeln. Eine Übertragung bei Erwachsenen wurde bisher nicht festgestellt.