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Skandal im Luxus-Club

Top-Model in türkischem Urlaubs-Resort verprügelt

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Daria Kyryliuk soll gemeinsam mit ihrem Freund von den Securitys verprügelt worden sein

Daria Kyryliuk gilt in ihrer Heimat Ukraine als absolutes Top-Model. Derzeit verbringt die 24-Jährige Urlaub in der türkischen Urlaubsparadies Provinz Izmir. Dort soll es nun aber zu einem blutigen Zwischenfall gekommen sei. Wie sie selbst auf Insgram schreibt, wurde Kyryliuk von den Securitys eines Clubs verprügelt.
 
„Ich will nicht schweigen, sondern darüber berichten, was mir, meinem Freund und unserer Gruppe passiert ist. Wir wurden von der Security des Momo Beach (Cesme, Türkei) angegriffen. Vier Mädchen, mich eingeschlossen, wurde ins Gesicht geschlagen und die Männer wurden schwer verletzt“, schreibt die 24-Jährige auf Instagram. Dazu postet sie ein Foto, dass sie im Gesicht blutend zeigt. „Wir sollten nicht ignorieren, was passiert ist #stoptheviolenceagainstwomen“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I don’t wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( Çeşme, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum.  Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı.  Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı.  Polise ayrıntılı raporlar verdik.  Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали.  Мы дали полиции подробные отчеты.  Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! #challengeaccepted

Ein Beitrag geteilt von Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) am

 
Der Vorfall beschäftigt nun auch die türkische Politik. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy verurteilte den Angriff und versprach, dass „niemand mit solch einem Verhalten davonkommt.“ 

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