Top-Model in türkischem Urlaubs-Resort verprügelt

Daria Kyryliuk soll gemeinsam mit ihrem Freund von den Securitys verprügelt worden sein

Daria Kyryliuk gilt in ihrer Heimat Ukraine als absolutes Top-Model. Derzeit verbringt die 24-Jährige Urlaub in der türkischen Urlaubsparadies Provinz Izmir. Dort soll es nun aber zu einem blutigen Zwischenfall gekommen sei. Wie sie selbst auf Insgram schreibt, wurde Kyryliuk von den Securitys eines Clubs verprügelt.

„Ich will nicht schweigen, sondern darüber berichten, was mir, meinem Freund und unserer Gruppe passiert ist. Wir wurden von der Security des Momo Beach (Cesme, Türkei) angegriffen. Vier Mädchen, mich eingeschlossen, wurde ins Gesicht geschlagen und die Männer wurden schwer verletzt“, schreibt die 24-Jährige auf Instagram. Dazu postet sie ein Foto, dass sie im Gesicht blutend zeigt. „Wir sollten nicht ignorieren, was passiert ist #stoptheviolenceagainstwomen“

Der Vorfall beschäftigt nun auch die türkische Politik. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy verurteilte den Angriff und versprach, dass „niemand mit solch einem Verhalten davonkommt.“